Telegram-канал «Осторожно, новости» цитирует Колясникова, который сообщил, что неизвестные начали системно запугивать Z-блогеров, публикующих неудобные для МО РФ материалы о «второй армии мира», информирует «НБН».

По словам пропагандиста, псевдожурналистам пишут в личные сообщения и угрожают уголовными делами о дискредитации армии России за публикации, информация в которых отличается от той, которую подает оборонное ведомство страны-агрессора.

Z-блогер считает, что «у кого-то наверху» есть желание превратить пророссийские Telegram-каналы в «позднюю советскую газету». Колясников считает, что при таком сценарии реальность ситуации на фронте в Украине будет очень больно бить по «завышенным патриотическим ожиданиям» россиян.

На днях в Сети сообщили о самоубийстве оккупанта и пропагандиста «Мурза». Захватчик опубликовал информацию о потерях армии Путина в Авдеевке, после чего его начали притеснять.