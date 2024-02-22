Как информирует «НБН», об этом пишет издание Politico со ссылкой на анонимного американского чиновника.

Так, Джо Байден поддерживает кандидатуру главы правительства Нидерландов Марка Рютте на должность следующего главы НАТО.

Издание написало так:

Поддержка Байдена, по всей вероятности, заставит больше союзников поддержать кандидатуру Рютте после нескольких месяцев борьбы за данный пост между ним и несколькими лидерами из Европы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в НАТО и ЕС прокомментировали смерть Навального.