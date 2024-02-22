В интервью российским СМИ экс-президент РФ заявил, что в будущем путинские оккупационные силы дойдут до Киева. Медведев считает столицу Украины «русским» городом, которым якобы управляет «интернациональная бригада во главе с США». Скандальный политик отметил, что войскам страны-агрессора «придется» захватить его.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

Помимо Киева замглавы Совбеза РФ «замахнулся» и на Одессу. Соратник Путина заявил, что в стране-агрессоре «заждались возвращения домой» украинского города.

Бывший лидер россиян не обошелся без ядерных угроз, подчеркнув, что «нужно сделать все», чтобы этого не произошло. При этом политик не считает, что он «нагнетает страсти», по его мнению, это «повод задуматься, где мы».

Ранее экс-президент РФ пригрозил устроить «апокалипсис» в случае войны государства-террориста с НАТО.