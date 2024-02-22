Спецслужбы Испании убеждены, что за убийством российского пилота Максима Кузьминова в Аликанте, который в августе прошлого года пошел на сотрудничество с Украиной, похитив свой вертолет Ми-8 для ВСУ, стоит Кремль, информирует «НБН» со ссылкой на издание El Pais.

Журналисты пишут, что в Мадриде очень осторожно комментируют эту ситуацию, в частности относительно причастности страны-агрессора. Спикер испанского правительства Пилар Аллегриа заявила, что нужно позволить Гражданской гвардии выполнять свою работу и продвигать расследование

Источники СМИ среди дипломатов сообщают, что испанские правоохранители продолжают искать доказательства причастности Кремля к убийству Кузьминова. Если это подтвердится, Мадрид даст «решительный ответ».

Напомним, что представители Москвы прокомментировали убийство Кузьминова в Аликанте. Российского летчика назвали «моральным трупом», «предателем» и «перебежчиком».