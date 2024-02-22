Руководитель внешнеполитического ведомства КНР после посещения Европы заявил, что российско-украинская война, которую в Пекине называют «кризисом», одна из «горячих точек», которая вызывает негативные последствия для всего международного сообщества и не отвечает ее интересам.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на китайское информационное агентство Xinhua.

По словам дипломата, «история рассудит все нюансы» войны, а также кто из двух государств был прав. Глава МИД считает, что сейчас нужно безотлагательно восстанавливать мир путем переговоров между Киевом и Москвой. Ван И добавил, что в Пекине видят единственный выход из этой ситуации – «политическое решение».

Ранее руководитель МИД России Сергей Лавров заявил, что Кремль готов к «дипломатичному» завершению войны. При этом путинский министр дал понять, что Москва не намерена возвращать захваченные регионы Украины.