Руководитель Минобороны Беларуси в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что вблизи границ его страны якобы с ноября прошлого года находится украинская ударная группировка численностью 112-114 тысяч военных.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на белорусское издание «Зеркало».

По словам соратника диктатора, непосредственно для охраны границы ВСУ используют всего около 17 000 бойцов и Минску якобы пока не нужно наращивать силы вблизи границы с Украиной. Хренин считает, что наибольшую угрозу на данный момент для его государства якобы представляют ДРГ, которые прорываются со стороны соседней страны.

Министр пожаловался, что Запад проявляет «активный интерес» к военным объектам на территории РБ и якобы проводит разведку, используя БПЛА, авиацию и радиотехнику, осуществляя ежесуточно 5-9 вылетов.

Соратник Лукашенко пригрозил, что, если Запад «потеряет тормоза», Беларусь «не будет церемониться» и начнет сбивать его самолеты.

Ранее белорусскому диктатору привиделось «нашествие ДРГ» на территорию его государства со стороны Украины.