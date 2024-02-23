Лидер Эквадора в интервью CNN en Español заявил, что его страна не будет передавать Штатам военную технику, которую в Кито ранее называли «металлоломом», после того, как Вашингтон сообщил, что она может оказаться в Украине.

Нобоа отметил, что его государство «не хочет быть частью этого», информирует «НБН».

По словам политика, РФ – третий по значению торговый партнер Эквадора, кроме того, его страна «не хочет нарушать международные соглашения». Глава государства добавил, что Кито не будет участником схемы по передаче вооружений.

Напомним, что Эквадор хотел отдать свою устаревшую военную технику США, чтобы получить от Вашингтона взамен современные боевые машины. В свою очередь Штаты намеревались передать «советский металлолом» Украине.

Планы Нобоа вызвали возмущение в Москве. Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова набросилась на руководство Эквадора. Представитель Кремля заявила, что власти страны приняли «безрассудное» решение.