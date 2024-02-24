Как информирует «НБН», такое заявление Столтенберга прозвучало в эфире национального телемарафона.

Так, дословно из заявления Столтенберга:

Эту войну начал президент Путин. Он захотел закрыть двери НАТО и отобрать у Украины право выбирать самостоятельно свой путь. Но он добился совершенно противоположного результата. Украина сейчас ближе к Альянсу, чем когда-либо раньше. Эта страна вступит в НАТО, это не вопрос «если», а вопрос «когда».

Напоследок Столтенберг добавил, что Альянс продолжит поддерживать Украину «ради вашей и нашей безопасности».

Напомним, ранее мы уже писали о том, кто в будущем может возглавить НАТО.