Как информирует «НБН», в российском городе Липецк прогремела серия взрывов, после чего на территории местного металлургического комбината начался масштабный пожар, кадры которого были обнародованы в Сети.

Также российские паблики информируют, что незадолго до взрывов и пожара на заводе, местные власти якобы сообщали о том, что было слышно звуки летящих беспилотников. Согласно предварительной информации, по ним начала работать система ПВО.

Исходя из обнародованных в Сети кадров, прилет БПЛА пришелся прямо по территории комбината.

Согласно заявлению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, к настоящему времени огонь уже потушен, пострадавших в результате инцидента нет.

Комментарий Министерства обороны России

В оборонном ведомстве страны-агрессора в свою очередь заявили, что этой ночью были перехвачены два беспилотника. В пресс-службе оборонного ведомства также добавили, что минувшей ночью, с 00:20 часов до 02:00 по местному времени была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в Шойгу обвинили в данном инциденте Украину.

Напомним, ранее мы уже писали о ночной атаке РФ на Украину.