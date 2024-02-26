В интервью испанскому изданию El País глава европейской дипломатии заявил, что исход войны Российской Федерации против Украины может решиться уже в ближайшие месяцы. По его словам, сейчас государства ЕС опередили США в предоставлении помощи Киеву, информирует «НБН».

В то же время Боррель отметил, что страны-члены Европейского Союза не принимают непосредственное участие в этой войне, поэтому не до конца осознают важность поддержки Украины. Топ-дипломат ЕС считает, что союзникам Киева нужно оказывать ей больше помощи и делать это быстрее.

Верховный представитель Евросоюза призвал европейцев «проснуться», повышать обороноспособность своих государств, усилить поддержку украинцев, если они не хотят, чтобы РФ появилась на пороге Европы и начала контролировать 36% мирового рынка зерна.

Ранее в Берлине заявили о намерении отправить Украине в этом году в три-четыре раза больше боеприпасов. Кроме того, парламент ФРГ одобрил передачу ракет Taurus Киеву.