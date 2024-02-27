Как пишет «НБН» со ссылкой на российские средства массовой информации, Сергей Лавров накинулся на предложения Владимира Зеленског о «о мире» еще до того, как Украина официально представила их России.

Насколько известно, двадцать пятого февраля президент Украины дал обещание провести первый саммит в рамках Формулы мира Украины, по итогам которого должен быть разработан план урегулирования войны. Документ после доработки хотят представить России, как уточнил тогда лидер нашей страны.

Однако уже сегодня, 27 февраля, Сергей Лавров прокомментировал такого рода намерение во время совместной пресс-конференции с премьером Йемена словами об ультиматуме.

Российские СМИ прокомментировали Лаврова так:

Зеленский никогда не отказывался от ультиматума. Вся его формула из десяти пунктов была и остается очевидным ультиматум.

Также глава МИД РФ обвинил столицу Украины в том, что последний, по совету Европы, пытается задействовать в обсуждении «этой бумаги» как можно больше стран. Сам же саммит Сергей Лавров назвал «посиделками» вокруг киевской «Формулы мира», целью которого является «семейные фото».

Напомним, ранее Ермак перечислил основные пункты Формулы мира, которые обсуждались в Давосе.