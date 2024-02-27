Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление Джонсона для СМИ, по его словам, в Белом доме он принимал участие в совместной встрече со всеми лидерами Конгресса, а также американским президентом Байденом.

Согласно словам Джонсона, в Белом доме он принял участие в совместной встрече со всеми лидерами Конгресса, а также отдельно поговорили с Джо Байденом.

Он отметил:

Когда я пришел сегодня, то имел целью выразить, как считаю, очевидную истину. В первую очередь, нам необходимо позаботиться о потребностях Америки. И, в первую очередь, об американской открытой границе.

Еще одним, другим приоритетом для нижней палаты Конгресса республиканец назвал продолжение финансирования федерального правительства. Он добавил также, что участники встречи «весьма оптимистичны» и надеются на достижение соглашения для предотвращения шатдауна.

В конце своего заявления Джонсон вспомнил о рассмотрении законопроекта о дополнительном финансировании для Украины.

Я четко озвучил президенту США и всем иным, кто присутствовал, что Палата активно изучает все возможности и варианты. И мы возьмемся за данный вопрос своевременно. Однако опять-таки, первый приоритет для нашей страны – граница и ее защищенность, — добавил Джонсон.

Напомним, ранее у Байдена резко отреагировали на блокировку помощи для Украины.