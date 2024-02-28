Информационное агентство Bloomberg сообщает, что на встрече Вышеградской четверки в Праге Фицо обвинил союзников Украины в «продолжении двухлетней войны» за счет предоставления оружия Киеву, информирует «НБН».

Глава словацкого правительства в присутствии представителей Польши, Чехии и Венгрии заявил, что государства ЕС вместо поставок помощи для ВСУ должны способствовать переговорам о прекращении боевых действий из-за якобы отсутствия «военного решения» для Украины.

Польский премьер-министр отреагировал на пророссийскую риторику Фицо, предложив ему угадать, где была бы граница между РФ и Украиной, если бы Евросоюз не поддерживал Киев в этой войне. Туск отметил, что этот вопрос «гораздо интереснее».

Журналисты пишут, что представитель Варшавы и глава правительства Чехии Петр Фиала поддерживали Украину, в то время как словацкий премьер и его венгерский коллега Виктор Орбан критиковали антироссийские санкции.

Отметим, что ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц посоветовал Фицо не надеяться на переговоры Киева и Москвы для завершения войны в Украине.