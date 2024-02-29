Как информирует «НБН» со ссылкой на Vatican News, государственный секретарь Ватикана отметил, чтоп редложение президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа может направить сухопутные войска в Украину, открывает «пугающий сценарий».

Это на самом деле пугающий сценарий. Ведь он приведет к эскалации, которой мы всегда пытались избежать, с самого начала. Это сценарий, который я бы не назвал апокалиптическим, так как, вероятно, это преувеличенное слово в данный момент, однако он действительно внушает страх.

Отвечая на вопрос о вероятных причинах предложения Макрона, государственный секретарь Ватикана заявил, что, по всей видимости, оно связано с тем, что после двух лет войны «на горизонте все еще нет перспектив решения, будь то военное или путем переговоров».

Напоследок он добавил:

Было бы идеально найти способ вынудить обе стороны начать разговор и диалог. Я верю в то, что если мы будем говорить, то найдем решение. Были предложены разные варианты решений, главное, чтобы была воля к их реализации.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Зеленский прокомментировал предложение Макрона направить войска НАТО в Украину.