Глава австрийского правительства опасается неконтролируемой «спирали эскалации» в российско-украинской войне. По словам премьер-министра, Западу нужно быть бдительным для предотвращения Третьей мировой войны, информирует «НБН» со ссылкой на австрийское издание Der Standard.

Нехаммер заявил, что для прекращения конфликта нужны «новые решения». Политик отметил, что европейские страны находятся в «западной эхо-камере» и им нужно привлечь к сотрудничеству государства БРИКС, прежде всего КНР и Индию.

Федеральный канцлер подчеркнул, что Западу «нужны» эти два государства для достижения мира в Украине, и ему стоит говорить «на равных» с Пекином и Нью-Дели.

Ранее глава правительства Польши Дональд Туск осадил словацкого премьера Роберта Фицо за пророссийскую риторику относительно предоставления оружия Киеву западными союзниками.