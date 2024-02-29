В послании Федеральному собранию РФ глава Кремля ожидаемо заговорил о вторжении в Украину. Военный преступник заявил, что он гордится десятилетием «русской весны» и захватом Крымского полуострова, информирует «НБН».

По версии Путина, так называемую «СВО» поддерживает абсолютное большинство граждан Российской Федерации, и люди «непреклонны в своем выборе». Диктатор выдал, что оккупанты на передовой в Украине «знают, что с ними вся страна».

Глава Кремля отметил, что россияне «не позволили разорвать на части» свою страну и «сохранили ее единство». В очередной раз президент-агрессор цинично заявил, что якобы РФ не начинала войну на востоке Украины, однако «сделает все, чтобы ее закончить».

Ранее Путин выступил на «Форуме будущих технологий». Диктатор рассказывал согражданам об импортозамещении и пагубном влиянии западных стран в костюме элитного итальянского бренда, на что обратили внимание в Сети.