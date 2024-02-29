Польский премьер-министр отметил, что в сегодняшнем выступлении Путин анонсировал перевод экономики на военные рельсы, модернизацию вооруженных сил страны-агрессора и увеличение самодостаточности РФ. Политик заявил, что все высказывания и агрессивную риторику главы Кремля нужно воспринимать как его реальные намерения.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Onet.

Представитель Варшавы отметил, что Москва навязывает миру гонку вооружений, поэтому западным странам нужно «просыпаться» и готовиться к потенциальным угрозам.

Туск подчеркнул, что ЕС нужно принимать решения, которые уравновесят военный потенциал страны-террориста и сделают европейские государства готовыми к плохому развитию событий.

Ранее польский премьер резко высказался о пророссийской риторике главы правительства Словакии Роберта Фицо относительно передачи оружия Украине.