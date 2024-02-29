Французский премьер-министр отметил, что РФ в контексте войны против Украины ужесточила свою позицию не только в отношении соседнего государства, но и в отношении его стран-союзников, информирует «НБН» со ссылкой на Public Senat.

По словам Атталя, поэтому Кремль распространяет о партнерах Киева дезинформацию, чтобы их одурманить, а также осуществляет кибератаки. В частности, Россия представляет прямую угрозу для его страны.

Глава правительства Франции отметил, что Париж может отправить в Украину своих военных. Бойцы будут участвовать в обучении, защите определенных участков границы или присоединиться к наземной противовоздушной обороне.

Напомним, что французский лидер Эммануэль Макрон предложил отправить в Украину войска НАТО. Зеленский высказался об этой идее.