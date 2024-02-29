Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», руководитель Пентагона Ллойд Остин утверждает, что в случае проигрыша Украины в полномасштабной войне с Российской Федерацией, войскам Путина придется воевать со всем Североатлантическим Альянсом.

Так, по словам Ллойда Остина, одобрение очередной помощи для Киева весьма важно, чтобы не допустить в мире той ситуации, где одно государство может перекраивать границы своих соседей и нелегитимно захватывать их суверенные территории.

Дословно из заявления Остина:

Мы знаем: если Путин добьется успеха, он не остановится. Он будет продолжать более агрессивные действия в регионе. А другие лидеры во всем мире, другие автократы будут смотреть на это, и они будут поощрены тем фактом, что это произошло, и мы не смогли поддержать демократическое государство.

Хотя немного позже Остин уточнил, что в случае проигрыша Украины на фронте под угрозой, прежде всего, окажутся государства Балтии.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Путина касательно стремлений США.