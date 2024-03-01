В четверг, 29 февраля, российский лидер выступил перед Федеральным собранием. Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что он смотрит обращения президента, информирует «НБН».

Глава Чечни отметил, что в начале своего послания Путин сказал «самые важные слова» для каждого гражданина РФ, призвав их внимательно переслушать, перечитать и запомнить. Кадыров опубликовал соответствующую цитату, заявив, что это «позиция каждого патриота» России.

Диктатор говорил о том, что военные страны-агрессора – христиане, буддисты, мусульмане и иудеи, якобы продемонстрировали «всепобеждающую силу единства» народа России.

Фото – kremlin.ru

Однако ставленник Кремля «обрезал» фразу президента-агрессора, убрав оттуда упоминание о последователях иудаизма. По всей видимости это связано с тем, что глава республики поддержал Палестину после вторжения террористов ХАМАСа на территорию Израиля.

Фото – t.me/RKadyrov_95

Напомним, в ISW проанализировали обращение Путина к Федеральному собранию. Аналитики объяснили, почему военный преступник говорил о диалоге с США.