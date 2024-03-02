О том, что этой ночью в окрестностях Екатеринбурга прозвучал громкий «хлопок», а потом последовала яркая вспышка на подстанции (располагается на Шефской улице, вблизи ПС «Калининская»), снабжающей электричеством несколько заводов оборонно-промышленного комплекса РФ, пишет «НБН», ссылаясь на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

В соответствии с официальной информацией, причина «бавовны» — короткое замыкание и последующий выход из строя одного из трансформаторов. Однако, в прокремлевском ТГ-канале Mash пишут о срабатывании самодельного взрывного устройства, как-то оказавшегося на территории предприятия.

Следует отметить, что заводы, подпитывающиеся данной электроподстанцией, работают на металлургию, цементную промышленность и производят подъемно-транспортное оборудование, то есть вряд ли являются абсолютно гражданскими.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 1-е марта, в Дзержинске Нижегородской области РФ сообщали о «хлопках».