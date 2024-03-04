В воскресенье, 3 марта, в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» псевдожурналист комментировал прослушивание разговоров генералов Бундесвера о возможной отправке ракет Taurus в Украину, информирует «НБН».

По словам Киселева, если ВСУ получат от Берлина дальнобойное оружие и используют его для атаки на Крымский мост, россияне нанесут удар по аналогичным объектам на немецкой территории – Ферманзундскому, Рюгенскому мостах, Магдебургскому водному мосту и железнодорожному мосту Гогенцоллернов. Пропагандист отметил, что в этой стране «есть на что посмотреть через ракетный прицел».

Рупор путинского режима добавил, что поскольку в ФРГ нет равнозначных Крымскому мостов по длине, поэтому страна-агрессор атакует сразу четыре моста, чтобы «добрать ответный ущерб по погонным метрам».

Напомним, что в перехваченных разговорах руководство ВВС Германии обсуждало передачу ракет Taurus и атаки на Керченский мост.