Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», об этом сообщило пропагандистское издание ТАСС.

Непосредственно перед входом в Министерство иностранных дел России посла ждали представители российских пропагандистских агентств для комментариев.

Комментарий посла Германии в Москве

В свою очередь вскоре в СМИ появился комментарий посла Германии в Москве Александера Ламбсдорффа. В частности, он опроверг сообщения о вызове в МИД России в результате скандала из-за прослушки разговора немецких высокопоставленных военнослужащих.

Дословно из его заявления:

Это было приглашение к разговору относительно разных тем двусторонних отношений.

Также Ламбсдорфф уточнил, что данная встреча была запланирована еще до того, как в Сети были опубликованы перехваченные переговоры о ракетах Taurus.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что канцлер ФРГ Шольц в очередной раз выступил против передачи Украине крылатых ракет Taurus.