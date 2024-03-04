Во время выступления на форуме «Всемирный фестиваль молодежи» в Сочи, который организовали по приказу главы Кремля, Медведев отличился абсурдными высказываниями, информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

В частности, соратник Путина заявил, что территории по обоим берегам Днепра якобы являются «неотъемлемой частью» страны-агрессора, а Украина – это «безусловно РФ».

Бывший лидер россиян отметил, что важно осознать, где и как очерчены границы государства-террориста сейчас и какими они могут быть в будущем. Заместитель главы Совбеза процитировал главу Кремля, который ранее заявлял, что границы России якобы нигде не заканчиваются, намекая на военные планы Москвы по захвату других государств.

Ранее Медведев предлагал депортировать украинцев, которые не рады «освободителям», с временно захваченных территорий в Сибирь. В ISW объяснили, что стоит за такими призывами скандального политика.