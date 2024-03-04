Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов пишет, что в воскресенье утром на территории одной из крупнейших в стране-агрессоре нефтегазовых компаний «Петербургский нефтяной терминал» обнаружили дрон, информирует «НБН».

Сообщается, что БПЛА самолетного типа был снабжен зарядом взрывчатого вещества весом около 20 килограммов. Детонация не произошла, обошлось без пострадавших.

Журналисты напомнили, что этот объект ранее подвергся атаке беспилотников 18 января этого года. Тогда по Ленинградской области впервые с начала полномасштабной войны в Украине был нанесен удар БПЛА.

Как сообщалось, утром 4 марта было неспокойно в Самарской области. На территории региона неизвестные устроили взрыв на железнодорожном мосту. В Сети опубликовали фотографию последствий «хлопка».