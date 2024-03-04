Как информирует «НБН» со ссылкой на CNN, Палата представителей США может проголосовать за пакет финансовой помощи Украине уже в конце марта, или же в апреле 2024-го.

Насколько известно, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон встретился с республиканцами, которые предприняли попытку заручиться его поддержкой для принятия нового, двухпартийного пакета помощи Украинскому государству и Израилю.

Согласно информации, которой располагает СNN, председатель Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол взял на себя ведущую роль в попытке доработать предложение и достичь консенсуса внутри Республиканской партии, чтобы вынести проект закона о выделении финансовой помощи Украине к концу марта, или же в апреле.

Как говорится в сообщении, Майк Джонсон по настоящее время еще не занял какую-либо позицию по плану и не взял на себя обязательство проголосовать за него, заявив своим коллегам, что они изначально должны завершить разработку закона о государственном финансировании.

Однако, как только данный процесс будет завершен, ориентировочно к средине марта, предполагается, что проект закона может дойти до голосования в самые кратчайшие сроки.

Напоследок Маккол добавил, что, по его мнению, спикер хотел бы пройти обычный процесс ассигнований, что весьма непросто. И после того, как это будет осуществлено, мы уже начнем заниматься дополнительными мерами. В настоящий же момент мы осуществляем работу над проектом. Полагаю, вы сможете увидеть одобрение от Палаты представителей.

Напомним, ранее мы уже писали, что заявил Джонсон после встречи с лидерами Конгресса США.