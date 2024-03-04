В воскресенье, 3 марта, руководитель израильского оборонного ведомства заявил, что война в секторе Газа будет продолжаться до тех пор, пока ЦАХАЛ не ликвидирует всех террористов ХАМАСа.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание The Times of Israel.

По словам министра, в его стране не рассматривают другие сценарии развития ситуации в регионе. Представитель Иерусалима заверил, что в будущем палестинской террористической группировки, как правящей организации, не будет, однако для этого нужно время.

Чиновник отметил, что боевикам ХАМАСа некому помогать и только Израиль будет решить, о чем он позаботится в первую очередь, а о чем во вторую. Галант подчеркнул, что Иерусалим не завершит наземную операцию в секторе Газа, пока не уничтожит всех террористов.

Как сообщалось, израильский премьер Биньямин Нетаньяху высказался о переговорах с ХАМАСом. Также глава правительства обвинил США в том, что они оказывают недостаточно помощи его стране.