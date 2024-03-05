Во вторник, 5 марта, руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии заявил, что пока украинские власти не примут законы, которые «вернут права» венграм на Закарпатье, переговоры Орбана и Зеленского не состоятся, информирует «НБН».

По словам дипломата, Будапешт передал Киеву документ из 11 пунктов о том, какие решения в этом вопросе должно принять украинское руководство. Однако, как отметил Сийярто, ответ властей соседнего государства на требования Венгрии якобы был «неконструктивным».

Отметим, что 29 января глава МИД Венгрии посетил Украину. После встречи с коллегой министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказался о том, считает ли он Сийярто и Орбана пророссийскими политиками.

Заявление представителя Киева возмутила главу венгерского правительства. Премьер сообщил, что Будапешт не интересует мнение представителей других государств.