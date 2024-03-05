Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Reuters.

Насколько известно, протокол ратификации о вступлении Швеции в НАТО Тамаш Шуйок подписал сегодня, 5 сентября, в первый день своего президентства. Теперь данный документ должны отправить в Вашингтон.

В свою очередь на официальном сайте президента Венгрии появилось сообщение, в котором говорится:

Президент Томаш Шуйок сегодня, 5 сентября, подписал решение Национального собрания от двадцать шестого февраля 2024 года относительно вступления Швеции в НАТО.

Согласно данным информационного агентства, данную процедуру должны, по всей видимости, провести быстро.

Напомним, ранее мы уже писали о предположении Пентагона относительно того, в случае проигрыша Украины в войне против РФ, со страной-агрессором придется воевать всему блоку НАТО.