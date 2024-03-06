Как информирует «НБН» со ссылкой на AFP, об этом Борис Писториус заявил вчера, пятого марта, во время своего визита в Швецию.

Согласно мнению высокопоставленного немецкого чиновника, разного рода дискуссии о западных войсках на территории Украины, а также о том, что «у нас больше или меньше смелости», вовсе не нужны.

Напоследок Писториус добавил:

Это именно то, что в действительности не помогает решить проблемы, которые мы имеем, когда речь идет о помощи Украине.

Напомним, ранее французский лидер Макрон, говоря о войне на территории Украины, заявил, что пришло время активизироваться и «не быть трусами».