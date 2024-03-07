Агентство Bloomberg пишет, что сейчас Украина сталкивается с нехваткой артиллерии, а путинские оккупационные силы в последние недели добились небольших территориальных завоеваний. У Байдена рассматривают вариант выделения около 200 миллионов долларов из финансирования армии США, чтобы оплатить для ВСУ боеприпасы, критически важное оружие и другое оборудование, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что в Белом доме по этому поводу происходят дебаты, что свидетельствует об усилиях американского руководства в поисках любой возможности для поддержки Киева.

По данным СМИ, в Администрации президента США еще не приняли соответствующее решение, сосредоточившись на продвижении принятия законопроекта о помощи Украине Палатой представителей.

Напомним, на днях Эммануэль Макрон призвал союзников не проявлять трусость в вопросе Украины. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус ответил на высказывание французского лидера.