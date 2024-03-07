Российские паблики сообщили, что в Казани произошел пожар в здании высшего танкового командного училища, которому присвоили второй ранг возгорания, что свидетельствует о критической обстановке, информирует «НБН».

Позже Telegram-канал SHOT написал, что пожарным удалось локализировать возгорание на площади в 120 квадратов, проведена эвакуация. Также в Сети опубликовали кадры пожара в Казанском училище.

Фото — t.me/bazabazon

Фото — t.me/tatarstansos

Пропагандисты агентства «Интерфакс» заявили, что в результате инцидента якобы никто не пострадал. Рупоры путинского режима утверждают, что огонь в здании учебного заведения вспыхнул из-за неисправности электропроводки.

Как сообщалось, агент военного движения «Атеш» в Московской области устроил диверсию на железной дороге. Партизаны хотят лишить россиян возможности осуществлять военные поставки для войск Путина на фронт в Украине.