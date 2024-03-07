Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале сообщил, что утром дрон «неустановленной принадлежности» ударил возле доменной печи металлургического комбината «Сєверсталь» в Череповце, информирует «НБН».

По словам путинского чиновника, в результате атаки якобы пострадавших нет, и работа печи не была нарушена. Глава региона уверяет, что завод функционирует в штатном режиме, параллельно на месте удара работают следственные органы.

Что интересно, еще несколько часов назад руководство области объясняло мощный «хлопок» на предприятии «технологической аварией». Кроме того, росСМИ опровергли заявления губернатора о том, что работа «Северстали» не нарушена – в результате удара БПЛА был поврежден один из агрегатов, который вывели на ремонт.

Напомним, 7 марта также произошел пожар в здании Казанского танкового училища. В Сети показали кадры горящих казарм, сообщив подробности инцидента.