Губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале заявил, что окраина села Рождественка Грайворонского округа в регионе подверглась атаке трех ударных БПЛА. Гладков обвинил Вооруженные силы Украины в обстреле дронами-камикадзе, информирует «НБН».

По словам путинского чиновника, в результате удара беспилотников по области два человека погибли, один получил тяжелые ранения. Глава региона добавил, что также из-за атаки ударных БПЛА была повреждена строительная техника – манипулятор и экскаватор.

Ранее в Российской Федерации подвергся атаке дронов металлургический завод в Череповце Вологодской области. Сначала взрывы на предприятии «Северсталь» местные власти объяснили «технологической аварией». Позже глава региона признал, что по комбинату был нанесен удар БПЛА и сообщил последствия обстрела.