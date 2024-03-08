В ходе встречи с парламентскими партиями глава государства допустил отправку французских войск в Украину, однако при одном условии, информирует «НБН» со ссылкой на издание L’Independant.

Представитель «Коммунистической партии» Фабьен Руссель сообщил, что президент показывал карты возможных новых направлений ударов «второй армии мира».

По словам политика, Макрон назвал сценарий, при котором Париж отправит свои вооруженные силы в Украину – если войска Российской Федерации начнут повторное наступление на Киев или Одессу.

Напомним, что впервые об отправке иностранных вооруженных сил в Украину французский лидер заговорил на недавнем саммите в Париже.

В Литве идею Макрона назвали «достойной внимания», при этом ряд государств отказался поддерживать такую инициативу. Также предложение главы Франции прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский.