Российские СМИ раскрыли детали переговоров об обмене заключенными между РФ, ФРГ и США. Журналисты заявили, что за примерно четыре часа до первого сообщения о смерти личного врага Путина глава Кремля обсуждал его обмен с миллиардером Романом Абрамовичем.

Сообщается, что президент-агрессор дал согласие на сделку, пишет «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

Болгарский расследователь Христо Грозев, который знаком с планами обмена, слышал, что глава Кремля согласился на обмен Навального. Журналист считает, что таким образом российский лидер хотел прикрыть планы об убийстве оппозиционера.

По его словам, также не исключено, что военный преступник решил сделать стратегический ход – почти до конца довести переговоры в надежде на то, что Берлин согласится передать Москве Вадима Красикова, обменяв его на другого российского заключенного.

Переговоры об обмене между РФ, ФРГ и США шли с весны 2023 года, тогда летом немецкие власти выразили принципиальное согласие на обмен личного врага Путина.

Главную роль в лоббировании сделки играла семья оппозиционера. Когда в декабре Навального отправили в ИК в поселке Харп, его родственники убедили Берлин и Вашингтон, что началась подготовка к чему-то плохому.

Напомним, глава СВР РФ Сергей Нарышкин цинично высказался о смерти оппозиционера в колонии.