Политик в своем заявлении отметил, что для использования доходов от замороженных активов государства-террориста для закупки военной помощи Украине нужно согласие всех 27 государств-членов ЕС, информирует «НБН».

По словам главы европейской дипломатии, организация могла бы потратить прибыль от замороженных на территории Евросоюза активов страны-агрессора для укрепления оборонной промышленности Украины и/или приобретения оружия для ВСУ. Однако такое решение должны поддержать все страны блока.

Боррель напомнил, что ранее доходы от замороженных активов государства-террориста намеревались потратить на восстановление Украины, однако сейчас приоритет – предотвращение дальнейших разрушений на ее территории.

Напомним, в феврале Боррель призвал европейцев «проснуться», осознать важность поддержки украинцев и быстрее оказывать им помощь.