Представитель Администрации президента РФ заявил, что глава Католической церкви высказывался в пользу переговоров между Украиной и Россией. По словам Пескова, Путин неоднократно заявлял об «открытости» Москвы «решать проблемы» таким путем.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

Спикер кремлевского диктатора пожаловался на то, что заявления понтифика и других сторон относительно диалога между странами «натыкаются на абсолютно жесткое отрицание» украинского руководства, которое не допускает любой переговорный процесс с РФ.

По мнению пресс-секретаря российского лидера, это связано с тем, что Киев чувствует поддержку европейских союзников, которые заявляют, что сделают все для стратегического поражения государства-террориста. Песков отметил, что такая позиция партнеров Украины – «глубочайшая ошибка», что якобы подтверждает ход боевых действий.

Также представитель АП РФ обвинил Францию в том, что она «нагнетает напряженность», пытаясь «сколотить коалицию» из государств, которые готовы отправить войска в Украину. Он пригрозил, что такая активность Парижа «может иметь очень нежелательные последствия».

Напомним, что в прошлом году Папа Римский попал в скандал из-за высказываний о «великой России», которые порадовали Кремль.