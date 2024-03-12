Как информирует «НБН», интервью Липсица опубликовал один из российских пропагандистских ТГ-каналов.

В частности, профессор заявил, что для того, чтобы иностранные инвестиции вернулись в Россию, нужно не просто разоружиться, но и ликвидировать все запасы ядерного оружия. В противном случае с Москвой никто в мире не захочет иметь дела.

Более того, в интервью Липсица добавил, что жителей России ожидает страшный голод и огромные разрушения, которые и вынудят новое правительство Российской Федерации всего лишь за продовольствие отдать свои ядерные ракеты.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВСУ остановили продвижение российских войск.