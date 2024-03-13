Представитель Праги сообщил, что как только поступят деньги и будут заключены контракты, понадобится несколько недель на передачу снарядов в Украину.

По словам Пояра, доставка боеприпасов может начаться уже с июня, информирует «НБН» со ссылкой на издание Euractiv.

Советник премьер-министра Чехии не стал говорить, в каких именно странах за пределами Евросоюза будут закупаться снаряды для Киева, однако отметил, что их ищут везде, где их предлагают хорошего качества и по разумной цене.

Координаторы инициативы стараются держать в секрете все подробности закупки боеприпасов для ВСУ, поскольку россияне будут пытаться сорвать поставки. Средства на снаряды для Украины пообещали выделить 15 государств.

Ранее глава правительства Чехии Петр Фиала назвал количество боеприпасов, которое получит Киев в первой партии поставок.