Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», об этом Макрон заявил сегодня вечером, в ходе интервью телевизионным каналам TF1 і France 2.

Так, согласно словам Макрона, в действующих условиях нельзя допустить победы РФ в войне, которая «идет на европейской земле».

Он подчеркнул:

Что происходит на территории Украины? Эта война является экзистенциальной для Европы и Франции. Мы установили очень много ограничений, если так можно сказать, в нашей лексике. Мы не идем на эскалацию, мы не находимся в состоянии войны с РФ.

Макрон добавил, что если все же Франция и будет вынуждена направить свои войска в Украину, то «единственным, кто будет нести за это ответственность, это будет режим Кремля. Это будем не мы. Мы никогда не пойдем в наступление, никогда не перехватим инициативу. Но нам нужно смотреть твердо на ситуацию с решительностью волей и смелостью сказать, что мы готовы вложить ресурсы для достижения нашей цели, которая состоит в том, чтобы РФ не победила».

Напомним, ранее Макрон озвучил условие для отправки войск Франции в Украину.