Как информирует «НБН», об этом говорится в материале AFP.

Согласно словам Паппергера, заводы Rheinmetall в Украине будут производить снаряды, военную технику, порох, а также зенитное оружие.

В настоящее время Украина является сейчас весьма важным партнером для нас. Мы видим здесь потенциал от двух до трех миллиардов евро продаж в год, — подчеркнул гендиректор завода Rheinmetall.

На протяжении минувшего месяца самый крупный производитель в Германии военной техники уже объявил о соглашении с украинской компанией по производству артиллерийских снарядов в Украине.

По всем ожиданиям, строительство завода должно начаться в ближайшее время. Из соображений безопасности, о расположении завода информация разглашаться не будет. Однако точно известно, что он будет создан по образцу завода по производству боеприпасов, который Rheinmetall строит в Германии.

В ходе презентации, генеральный директор концерна озвучил информацию о рекордных продажах компании в 7,2 миллиарда евро в 2023 году. В текущем году, как добавил Паппергер, концерн должен превысить показатель в десять миллиардов евро.

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