Литовский лидер на своей странице в соцсети Х заявил, что Европа находится на решающем этапе в истории. Президент отметил, что он хотел бы прояснить ситуацию относительно войны в регионе, информирует «НБН».

Науседа напомнил, что попытки «замирения» Гитлера Чехословакией не принесли результата, точно также и Украина не удовлетворит кремлевского диктатора Владимира Путина, который будет придерживаться парадигмы нацистского лидера, реализуя свои военные планы.

Глава государства отметил, что президент-агрессор РФ не намерен останавливаться на Польше или странах Балтии, поэтому все европейские государства на сегодня не находятся в безопасности.

Политик добавил, что коллективный Запад должен оказать Украине поддержку и остановить на ее территории российские войска.

Как сообщалось, американское издание назвало три государства Евросоюза, которые не поддерживают использование прибыли от замороженных активов страны-агрессора в ЕС для военной помощи Киеву.