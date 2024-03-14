Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», по словам Столтенберга, только на суше Россия потеряла 350 тысяч военных.

Так, во время пресс-конференции, четырнадцатого марта, с президентом Польши Дудой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Столтенберг подчеркнул, что Украина продемонстрировала своим мужеством и творческим подходом то, что российских военных можно победить.

Россия платить невероятно высокую цену за свои незначительные достижения. На суше война Путина стоила Российской Федерации уже 350 тысяч военных потерь, — подчеркнул он.

Говоря о потерях врага на море, генсек НАТО подчеркнул, что атаки ВСУ потопили или вывели из строя весьма значительную часть ЧФ РФ. В воздухе защитники Украины также сбивают ключевые объекты РФ, в частности, и дорогостоящие разведывательные самолеты.

В это же время Генеральный штаб ВСУ отмечает, что потери войск РФ с начала войны в Украине достигают почти 428 тысяч человек.

Напомним, ранее мы уже писали о потерях армии РФ в результате удара ВСУ по полигону оккупантов в Луганской области.