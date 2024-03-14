Как удалось выяснить «НБН», в сообщении дальневосточной транспортной прокуратуры РФ говорится, что инцидент произошел на территории Магаданской области Российской Федерации.

Согласно обнародованной информации, как минимум два человека в результате инцидента погибли. Другие источники сообщают, что жертвой стал только один человек.

Так, в сообщении прокуратуры отмечается:

Согласно предварительной информации, причиной произошедшей трагедии стала неисправность двигателя.

Крушение вертолета произошло в 11 часов 05 минут по местному времени в 75 километрах от поселка городского типа Эвенск, что в Северо-Эвенском районе Магаданской области.

Также известно, что воздушное судно принадлежит перевозчику «Дальнереченск Авиа». Вертолет перевозил работников золоторудного месторождения и следовал по маршруту «посадочная площадка Кварцевый – аэропорт Омсукчан».

На момент крушения на борту воздушного судна было двадцать человек, в частности три члена экипажа.

По состоянию на текущий момент на месте крушения вертолета продолжаются поисково-спасательные работы.

Напомним, ранее мы уже писали о крушении в РФ самолета Ил-76.