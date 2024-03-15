По случаю годовщины венгерской революции 1848 года против правления Габсбургов глава правительства выступил с речью в Будапеште. Как сообщает агентство Associated Press, людей на мероприятие в столицу свозили автобусами, информирует «НБН».

Премьер сравнил ЕС с имперскими оккупантами, которые «пожирают все, как саранча, начинают войны и перекраивают границы стран». По словам политика, граждане Венгрии якобы живут иначе и хотят жить иначе.

Глава правительства заявил, что Евросоюз – якобы не первая «империя», которая положила глаз на его государство. По версии Орбана, европейцы боятся, что руководство организации отберет их свободу, поэтому летом на выборах в парламент ему должны помочь «оккупировать Брюссель».

Как сообщалось, глава Украины Владимир Зеленский предупредил Орбана о том, что «заигрыванием» с Дональдом Трампом он создает опасную ситуацию для Венгрии.