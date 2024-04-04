Польский президент считает, что увеличение расходов на оборону до 3% ВВП государствами-членами Альянса станет фундаментом для укрепления безопасности на территории блока и противостояния имперской политике Москвы, информирует «НБН» со ссылкой на RP.

По словам Дуды, члены НАТО должны проявлять смелость и бескомпромиссность на фоне того, что Российская Федерация поставила свою экономику на военные рельсы. Глава государства считает, что страны блока должны с решимостью развивать ВПК и укреплять единство.

Представитель Варшавы сообщил, что Польша выделяет на сферу обороны более 4% ВВП. Десять лет назад государства страны-члены организации обязались тратить на вооруженные силы до 2% ВВП, однако сегодня этого уже недостаточно, и расходы нужно увеличить до 3% ВВП.

Ранее СМИ узнали, где на территории НАТО российский президент Владимир Путин хочет открыть новый фронт.