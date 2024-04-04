Агентство Reuters, ссылаясь на источники в отрасли, сообщило, что страна-агрессор столкнулась с трудностями в ремонте НПЗ, по которым нанесли удар дроны, так как эти предприятия были построены с помощью инжиниринговых компаний США и Европы, информирует «НБН».

Как пишут журналисты, украинские беспилотники поразили по меньшей мене 12 российских нефтеперерабатывающих заводов. По этой причине предприятиям пришлось закрыть около 14% мощностей в первом квартале.

Эксперт по энергетической отрасли РФ, научный сотрудник Фонда Карнеги Сергей Вакуленко в комментарии СМИ отметил, что, если БПЛА продолжат атаки на НПЗ такими темпами, объемы переработки «черного золота» в стране-агрессоре сократятся быстрее, чем россияне смогут отремонтировать эти заводы.

В то же время глава Минэнерго государства-террориста Николай Шульгинов утверждает, что все пораженные дронами нефтеперерабатывающие заводы в РФ якобы отремонтируют к началу лета.

Напомним, в ООН осудили удар БПЛА по заводам в Татарстане. Украинский лидер Владимир Зеленский ответил на заявление международной организации.