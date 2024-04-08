Американское издание Politico обратило внимание на то, что недавно глава Кремля в интервью пропагандистскому агентству «РИА Новости» в очередной раз угрожал разместить свои вооруженные силы вблизи общей с Финляндией границы, длина которой составляет более 1300 км, информирует «НБН».

Несмотря на то, что Финляндия, как член Североатлантического Альянса, теперь пользуется защитой стран-союзников, попытка диктатора запугать государство окажется провальной еще по другой причине – у ВС РФ не хватает для этого личного состава.

Экс-глава разведки Финляндии, генерал-майор в отставке, член финского парламента Пекка Товери заявил, что у Российской Федерации до 2030-х годов не будет ресурсов для строительства инфраструктуры, выпуска нового тяжелого вооружения и привлечения значительного количества войск к границе с его страной.

Ранее СМИ назвали страны НАТО, где российский лидер хочет открыть новый фронт.