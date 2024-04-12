Руководитель польского внешнеполитического ведомства в эфире CNN 11 апреля заявил, что обстрелы энергосистемы Украины армией РФ – военное преступление, напомнив, что Киев давно просит Вашингтон разблокировать помощь, информирует «НБН».

По словам дипломата, из-за отсутствия поддержки Украины Штатами, россияне разрушают ее тепловые электростанции одна за другой, в результате чего города могут остаться без света. Сикорский считает, что при таком сценарии Западу стоит ожидать новую волну беженцев.

Министр напомнил, что Киев ждет решения Конгресса по проекту дополнительного финансирования фактически с августа прошлого года. Глава МИД призвал спикера Палаты США вынести этот вопрос на голосование, чтобы Украина получила необходимое вооружение.

В противном случае, как добавил представитель Варшавы, российские оккупанты будут наносить Украине новые разрушение, а доверие к Штатам будет под вопросом.

Ранее в Бундестаге предложили союзникам покупать необходимое Украине вооружение у США.